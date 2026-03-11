ニューヨークのジャパン・ソサエティー・ギャラリーで展示されている河井寛次郎の「流し描壺」（河井寛次郎記念館提供・共同）【ニューヨーク共同】大正から昭和にかけて活躍した「民芸運動」を代表する陶芸家、河井寛次郎（1890〜1966年）の生涯と作風の変化をたどる展覧会「河井寛次郎家から家へ」が10日、ニューヨークのジャパン・ソサエティー・ギャラリーで始まった。河井の日本国外での個展は初めて。5月10日まで。河