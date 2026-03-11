飼い主さんのお仕事中に、ワンコがおもちゃを持ってきたかと思いきや…？予想外の光景とワンコの表情に、思わず笑ってしまう人が続出！投稿は記事執筆時点で96万回を超えて表示され、4.6万件のいいねが寄せられています。 【写真：『犬がおもちゃを持ってきた』と思って振り向いたら…予想と違いすぎる『まさかのハプニングと表情』】 予想外のハプニング発生！ Xアカウント「rice_0520」に投稿されたのは、マルチーズの