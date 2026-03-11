台風第３号が発生しました。 【写真を見る】【台風情報】台風3号（ヌーリ）発生ほとんど停滞も、今後の動きと勢力は気象庁は船舶に注意を呼びかけ １１日３時、フィリピンの東の北緯１１度４０分、東経１３８度０５分において、熱帯低気圧が台風第３号になりました。台風はほとんど停滞しています。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで