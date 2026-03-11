WBC、一次ラウンド最終戦に臨んだ侍ジャパン。チェコに快勝し、全勝で決勝ラウンドに挑みます。【映像】チェコ戦での侍ジャパン（複数カット）大谷は、チェコ戦ではスタメンから外れ、ベンチで仲間を応援。一方、WBCで初めて先発のマウンドに上がった高橋宏斗は、力強いストレートに、鋭く落ちる変化球などで5回途中5奪三振。チェコに得点を与えません。両チーム得点がないまま迎えた8回。ランナー1塁で、途中出場の若月が