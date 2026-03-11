イラン情勢の緊迫化などを受け、国やエネルギー業界の幹部がLNG＝液化天然ガスの安定供給に向け官民で連携していくことを確認しました。【映像】JERA奥田久栄社長のコメント開催された会議には、LNGを調達する商社や、電力・ガス業界の幹部などが集まりました。中東情勢がさらに深刻化した場合を念頭に、LNGの調達や在庫状況について情報共有を行うなど、官民で緊密に連携していくことを確認しました。JERA奥田久栄社長「本