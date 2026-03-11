イランがホルムズ海峡の封鎖を宣言するなか、停泊するタンカー＝7日、オマーン首都マスカットの沖合/Benoit Tessier/Reuters（CNN）イランは世界の原油の約5分の1が通過する輸送の要衝であるホルムズ海峡に機雷を敷設し始めた。この問題に関する米情報機関のリポートに詳しい情報筋2人が10日に明らかにした。情報筋によると、機雷の敷設はまだ広範囲ではなく、ここ数日で数十個にとどまっているという。だが情報筋の1人はイランが