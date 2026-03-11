女優のソン・ダムビが、7年の空白を経て本業に復帰する。義弟が未成年への性的暴行で実刑判決を受けるなど身内のトラブルが続き、活動の先行きが心配されていただけに、ファンにとっては待望の復帰となる。【写真】義弟の罪で「強姦犯の家に嫁いだ」と言われたソン・ダムビ3月10日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材結果によると、ソン・ダムビは現在、ショート動画ドラマを撮影中であることがわかった。彼女のドラマ出演は、20