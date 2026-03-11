パナソニックホールディングス（ＨＤ）は１０日、技術系の大学生と大学院生の新卒採用について、２０２７年度から学校推薦を廃止し、事務系と同様に自由応募に一本化すると発表した。幅広い分野から多様な人材を集めて、競争力を高める狙いがある。現在は大学の推薦と自由応募を併用している。専門分野や文化的背景の異なる多様な人材の採用につなげるほか、学生が、学校が持っている推薦枠にとらわれず、主体的に就職先を選択