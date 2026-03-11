タレントのほしのあきさんは3月9日、自身のInstagramを更新。美女だらけの誕生日会の様子を公開し、反響を呼んでいます。【動画】ほしのあきの美女だらけ誕生日会ヨンアさん、美香さんなどが参加ほしのさんは「3月生まれのかなちゃんと一緒にお祝いしてもらっちゃったー」とつづり、スライドショー形式の動画を投稿。モデルの渡香奈さんとのダブル誕生日会が開かれたようです。参加者はモデルのヨンアさん、美香さん、デザイナー・