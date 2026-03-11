アテンザ！マツダのオーストラリア法人は2026年2月17日、今夏に発売を予定しているセダンタイプの新型BEV（バッテリー式電気自動車）「MAZDA 6e（マツダ シックスイー）」について、グレード名が「GT」「アテンザ」になることを発表しました。MAZDA6eは、2024年4月の北京国際モーターショーで発表された「MAZDA EZ-6（イージーシックス）」をベースに、走行性能や機能性などを欧州向けに仕立てた新型BEVです。【画像】超カッコ