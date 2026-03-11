〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第113話が11日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になるためには、知事（佐野史郎）に認めてもらわなければならない。知事を説得するために、錦織（吉沢亮）の助力を得ようと訪ねたヘブンは、錦織と再会するが、協力を断られてしまう。失意の中、錦織の真意もわ