東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7120高値0.7168安値0.7053 0.7289ハイブレイク 0.7229抵抗2 0.7174抵抗1 0.7114ピボット 0.7059支持1 0.6999支持2 0.6944ローブレイク キーウィドル 終値0.5929高値0.5964安値0.5908 0.6015ハイブレイク 0.5990抵抗2 0.5959抵抗1 0.5934ピボット 0.5903支持1 0.5878