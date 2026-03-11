3月10日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第8話では、劇中で描かれるメインの事件の犯人候補である岩本万季子（井上真央）が“手を洗う”一幕が。本作では、23年前に人を撃ってしまった主人公・飛奈淳一（竹内涼真）が激しく手を洗うシーンが何度も挟みこまれており、「もしかして万季子も同じ状態なのでは…？」と思わせる意味深げなシーンとなっていた。（※以下、第8話のネタ