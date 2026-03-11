１０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３４．２９ドル安の４万７７０６．５１ドルと小反落した。ホルムズ海峡においてイラン側が機雷の設置を開始したと一部で報じられ、全体相場の重荷となった。イランを巡る軍事衝突が長期化するとの懸念も広がり、不安定な展開が続いた。 ボーイング＜BA＞やセールスフォース＜CRM＞が売られ、ロブロックス＜RBLX＞やフィグマ＜FIG＞、フェア・アイザック＜FICO＞