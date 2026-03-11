けさ（11日）、鳥取県日南町中石見で、JR伯備線の列車と倒れた竹が接触し、一部の列車に運休や遅れが発生しました。 【写真を見る】【JR伯備線】特急やくも2号が倒れた竹と接触最大約17分の遅れ JR西日本によりますと、きょう午前6時18分ごろ、JR伯備線の上石見駅と生山駅の間で、午前4時42分出雲市駅発岡山行きの4両編成の特急やくも2号が、倒れた竹と接触し、停車したということです。竹の撤去作業や安全確認を行ったため、J