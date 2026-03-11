大阪3月限ナイトセッション 日経225先物54870+410 （+0.75％） TOPIX先物3700.0+26.0 （+0.70％） シカゴ日経平均先物54880+420 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 10日の米国市場は小幅ながら、NYダウ、 S＆P500が下落した一方で、ナスダックは上昇。主要7カ国（G7）エネルギー担当相が10日、オンライン会合を開き、石油備蓄の協調放出の必要性を確認。NY原油先物価格が急落したことで