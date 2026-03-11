カナダのカーニー首相（左）とトランプ米大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、交流サイト（SNS）への投稿でカナダのカーニー首相を改めて「次期カナダ州知事」と呼んだ。米カナダ国境付近に連なる五大湖の生態系を脅かすアジア原産のコイ「アジアン・カープ」の対策を巡り、米国の各州知事とカーニー氏に協力を要請するとの文章で見下す表現を使用した。トランプ氏はこれまで、カナダが米国の51番目