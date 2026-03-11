米国とイスラエルによるイラン攻撃は、火力発電所の主な燃料である液化天然ガス（ＬＮＧ）の価格高騰を招いている。海上輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖され、主要産出地のカタールが供給を停止した。事態が長期化すれば電気料金の値上がりにもつながりかねず、官民が対策に追われている。（久米浩之、長沼美帆）原油と連動経済産業省は１０日、電力・ガス会社や商社の幹部らとＬＮＧの調達を巡る「官民連絡会議」を