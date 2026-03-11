侍ジャパンの大谷翔平選手がチェコ戦後、自身のインスタグラムに新規投稿。愛犬のデコピンが東京ドームの前で記念撮影する様子を公開した。美しくライトアップされた東京タワーをバックに凜々しい表情を浮かべたデコピン。大谷と一緒に来日していたとみられ、ベットでお腹を全開にして眠る様子もアップされた。東京プールでは初戦の台湾戦で先制＆決勝のグランドスラムを放ち、第２戦の韓国戦では価値ある同点ソロを放った。