ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンド・プールC最終戦が行われ、日本代表「侍ジャパン」がチェコに9-0で勝利した。敗退が決まっているチェコは4連敗となったものの、7回まで0-0の大善戦。この試合で代表引退するオンジェイ・サトリア投手が4回2/3を3奪三振6安打無失点と好投した中、井端弘和監督がかけた労いの一言に感動が広がっている。好投に敬意