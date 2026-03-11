「戦争が近いうちに終わる」というトランプ米大統領の発言の直後、イランがこれに反論して強硬な反応を見せた。イランのカリバフ議会議長は10日（現地時間）、ソーシャルメディアXに「我々は決して休戦を望まない」とし「二度と我々の愛するイランへの攻撃を考えないほど侵略者らが教訓を得るよう彼らの口をふさがなければいけない」と投稿した。また「イランは『戦争−交渉−休戦、そしてまた戦争』という流れを切ることを望む」