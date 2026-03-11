高打点を連発させた。3月10日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、KADOKAWAサクラナイツの渋川難波（最高位戦）が登板。アガリ6回、そのうちの4回が1万2000点という猛攻で、持ち点7万7800点の大トップを決めた。【映像】渋川の高打点ラッシュ！一時8万点を超える強烈なアガリいきなり、大きく動いた。当試合は起家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）、EX風