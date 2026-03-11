【NASCAR】第4戦 Straight Talk Wireless 500（フェニックス・レースウェイ／日本時間3月9日） 【映像】ピットで繰り広げられた驚きの光景（実際の様子） 米国を代表するレースエンターテインメント、NASCAR（ナスカー）の第4戦で、あるマシンが他のマシンのピットに入るという、驚きのシーンが見られ、放送席とファンを驚かせている。 レース中盤、131周目に1台のマシントラブルが原因でイエローコーションが発せら