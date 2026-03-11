【ニューヨーク共同】カナダ首相府は10日、先進7カ国（G7）首脳会議が11日に開かれると明らかにした。ロイター通信によると、G7議長国フランスの大統領府は、オンライン形式で中東情勢のエネルギーへの影響や対応策を協議すると表明。米国、イスラエルとイランの交戦を受け、備蓄石油の協調放出などを議論するとみられる。首脳会議に先立ち、カナダのカーニー首相は10日、フランスのマクロン大統領と協議した。カナダ首相府に