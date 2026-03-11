アメリカメディアはトランプ政権がイスラエルに対し、イランのエネルギー施設への攻撃を停止するよう求めたと報じました。ニュースサイト・アクシオスは、複数の関係者の話として「トランプ政権が9日、イスラエルに対し、イランのエネルギー施設へのさらなる攻撃を行わないよう要請した」と伝えました。こうした攻撃は、湾岸諸国のエネルギー施設への大規模な報復攻撃を招く可能性があり、原油価格のさらなる上昇につながる懸念が