メイクマニアのkana.sです。眉をきちんと描いているのに、なぜか垢抜けないと感じることはありませんか？その原因は眉頭の作り方かもしれません。今回は、2026年っぽいふわっと抜け感のあるヌーディーな眉頭を作る、眉メイクの方法をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら使用アイテム今回のメイクで使用するアイテムです。excel パウダー＆ペンシル アイブロウEX PD01 ナチュラルブラウンexcel カラーエディットパウダーブロウ