ミニチュアグッズが豊富なセリアで、レコードのミニチュアを発見。とても小さいのに、デザインや形、質感がとてもリアルで感激しました！まるで昔懐かしいレコードのような、レトロなデザインに釘付け♡バリエーション違いの商品もあり、全種ゲットしたくなること間違いなしですよ。ミニチュア好きさんは要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ドール レコード 2P価格：￥110（税込）販売ショップ：セリア