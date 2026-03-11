チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグが10日に行われ、アトレティコ・マドリード（スペイン）とトッテナム・ホットスパー（イングランド）が対戦した。アトレティコ・マドリードはリーグフェーズを4勝1分3敗の成績で終え、勝ち点「13」を獲得して14位に入った。決勝トーナメントプレーオフではクラブ・ブルッヘ（ベルギー）を2戦合計7−4で撃破。3年連続でラウンド16に駒を進めた