「オープン戦、ＤｅＮＡ６−１広島」（１０日、横浜スタジアム）手応えがにじんだ前回登板から一転して、課題の残る投球になった。今年２度目の対外試合登板に臨んだ広島先発・森下暢仁は４回８安打３失点。「全然ダメだったので、反省ばかりです」と振り返った。１点を先制してもらって迎えた初回から不安定な投球だった。先頭・蝦名にいきなり死球を与え、２死三塁から筒香に外角直球を捉えられて左翼席に逆転２ランを被弾