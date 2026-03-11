「オープン戦、ＤｅＮＡ６−１広島」（１０日、横浜スタジアム）手応えがにじんだ前回登板から一転して、課題の残る投球になった。今年２度目の対外試合登板に臨んだ広島先発・森下暢仁は４回８安打３失点。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「体が重そう」と心配した。◇◇森下はらしくないというか立ち上がりからピリッとしなかったね。球のキレがないし、スピードも１４５キロ程度。ストライクとボールもは