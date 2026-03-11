「仕事ができる人」は何が違うのか。言語化コンサルタントの木暮太一さんは「業務効率化や生産性向上を理由に、他人に業務を任せようとする人がいるが、こういう人はむしろ仕事ができないと思われる」という――。※本稿は木暮太一『仕事ができる人の頭のなか』（ダイヤモンド社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／JaruekChairak※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／JaruekChairak■先輩たちがみんな超人に見