大地震に備えておくことは大事だが、防災グッズは高価だ。雲研究者の荒木健太郎さんは「100均で手に入るものもあるので、ぜひチェックしてみてほしい」という――。※本稿は、荒木健太郎『すごすぎる天気の図鑑 防災の超図鑑』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang■避難所に行かない在宅避難もある「避難」というと避難所に行くことを想像する