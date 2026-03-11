『ミスミソウ』『ヒグマ!!』の内藤瑛亮が監督を務め、北山宏光がホラー映画初主演を飾る『氷血』が今夏全国公開されることが決定した。本作は、雪に閉ざされた世界で、家族の平穏な日常が突如“白い怪異”に侵されていく様を描いた侵蝕ホラー。北山は、妻子と共に東京から雪深い地域の実家へと移住する稔を演じる。しかし稔は、実家の父の怪死をきっかけに、次第に正気を失っていくこととなる。ホラー映画初主演となる北山は、「目