ベースメイクの仕上がりを格上げしてくれる「キスミー フェルム ルースワンダーフィニッシュＳＰ」から、数量限定デザインのルースパウダーが登場します。光できらめく白い花をイメージした特別パッケージと、透明感あふれる仕上がりが魅力のアイテム。くすみを自然にカバーしながら、上品なツヤ感を演出してくれます。2026年3月23日（月）より数量限定で発売される、春メ