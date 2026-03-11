神奈川・横浜市の小学校近くのマンションで、77歳の男が突然包丁で男性を切りつけた疑いで現行犯で逮捕された。無職・中沢正三容疑者（77）は10日午後4時過ぎ、横浜市南区の小学校近くにあるマンションで男性（74）を切りつけた疑いで現行犯逮捕された。警察によると、中沢容疑者が男性宅のインターホンを鳴らして男性がドアを開けたところ、「お前に見せるから」などと言いながら突然包丁を振りかざしたという。男性は包丁を取り