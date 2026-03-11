フランス政府は10日、中東情勢の悪化を受け、G7首脳会合を開くことを明らかにしました。G7（主要7カ国）の議長国を務めるフランスは、11日にオンラインで首脳会議を開催し、中東情勢を受けた経済への影響やエネルギー情勢について議論すると明らかにしました。これに先立ち開かれたG7のエネルギー担当相会合では、IEA（国際エネルギー機関）とともに石油備蓄の放出について議論が行われていて、首脳会議でも同様の議論が行われると