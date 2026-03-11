出産費用の無償化が検討されているというニュースを受け、「負担が減るのでは」と期待する声も出ています。第1子の出産で思った以上に費用がかかり「2人目が欲しいけど負担が大きい」と躊躇していたBさんも、その1人です。【写真】10年の不妊治療の末に授かった双子出産した夜、母は心肺停止にBさんは第1子を帝王切開で出産しました。帝王切開が医療行為を伴う出産であるため、健康保険の対象となり医療費は3割となるものの、そ