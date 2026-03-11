NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。3月12日放送の第114話では、勘右衛門（小日向文世）がヘブン（トミー・バストウ）の日本名を考案する。 参考：小日向文世の家族も『ばけばけ』を絶賛？「珍しく毎回リアルタイムで観てくれています」 司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）がタエ（北川景子）と再会した第113話。 第114話では、知事（佐野史郎）に、ヘブンが日本人になる許可をもらいに訪れたトキ（髙石