北海道道警が導入した最新の運転シミュレーターがお披露目され、多くの市民が体験しました。（２０２６年３月１０日）3面のモニターにリアルな道路が映し出されています。駐車場から道路に出るときに一時停止しました。「わーいいですね」間一髪、バイクとの衝突を回避しました。札幌の交通安全イベントでお披露目されたのは道警が新たに導入した運転シミュレーターです。ブレーキを踏