11日（水）朝は冷え込みますが、全国的に晴れるでしょう。＜11日（水）の天気＞低気圧は三陸沖を離れて進み、日本付近は高気圧に覆われてきています。放射冷却が効いて朝は各地で冷え込みが強まっています。前日に大雪になった宇都宮では、明け方に-2.3℃まで気温が下がりました。午前6時時点でまだ2センチの積雪があるため、路面凍結のおそれがあります。足元や車の運転には十分注意してください。日中は全国的に日差しが届き、青