【カイロ＝村上愛衣】世界各国から企業や観光客、労働者などを引き寄せてきたペルシャ湾岸の大都市が、イランの攻撃にさらされて大きく揺れている。不安定化した情勢が当面続く可能性があり、振り回される人々は先行きの見えない不安の中にいる。空港で煙「車内にいたら死んでいた」。本紙の電話取材に対し、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイでＩＴ企業を経営するレバノン人のファディ・ジョージさん（４２）は２月２８日に