元陸上自衛官で即応予備自衛官でもあるタレントやす子（27）が10日夜、自身のXを更新。予備自衛官の招集訓練を終えたと発表した。やす子は8日夜、「【ご報告】3月9日月曜日の#ヒルナンデスは予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます！！」と告知した上で、迷彩服を着た写真を公開。胸元には本名の「安井」という名札があった。やす子の本名は「安井かのん」。そして今回「5日間の予備自衛官招集