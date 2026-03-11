「大学生が選ぶ中公新書大賞」が初めて行われ、大賞に「ポピュリズムとは何か」（水島治郎著）が選ばれた。全国大学生活協同組合連合会が主催し、中央公論新社が協力した。全国６２大学７１店の大学生協で昨年１１月〜今年１月に行った中公新書のフェアに合わせ、大学生協のロングセラーや人気がある書籍などの候補２０作を提示。大学生や大学院生に「人に薦めたい３作」を順位付けして選んでもらい、ウェブでの投票を受けつけ