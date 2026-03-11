女優野々山さくら（30）が10日夜、自身のXとインスタグラムを更新。今月末を持って芸能活動を休止し、所属事務所を退所することを発表した。野々山は「いつも応援してくださっている皆さまお世話になっている関係者の皆さまこの度、私事ではございますが2026年3月31日をもちまして一度、芸能活動を休止する決断をいたしました。こちらに応じて同日3月31日をもちまして、株式会社サンミュージックブレーンを退所致しますことを