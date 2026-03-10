「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン９−０チェコ代表」（１０日、東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平選手は今大会初めての欠場。試合後、井端監督は「疲労も考慮して欠場しました」と説明した。この日はブルペン入りして投球練習を行った大谷。フリー打撃は行わず、投手としての調整に専念した形だ。今大会はＤＨ専念となるが、終了後にはＭＬＢの長い戦いが控えている。指揮官は「投手