【その他の画像・動画等を元記事で観る】キタニタツヤがBABYMETALをフィーチャリングに迎えたTVアニメ『地獄楽』第二期OPテーマ「かすかなはな」のMusic VideoがキタニタツヤのYouTube Channelにて公開された。MVは、新宿を舞台にキタニタツヤ、BABYMETALが儀式を実施するというストーリーの内容。新宿の実景と、キタニタツヤやBABYMETALを取り囲むフルCGが織りなす壮大な映像が特徴的な作品に仕上がっているほか、キタニタツヤの