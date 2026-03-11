関西線・南四日市駅～河原田駅間で、踏切内で自動車が列車に衝突したため、四日市～亀山間（上下）で運転を見合わせています。 JR東海によりますと、11日午前6時54分頃、関西線・南四日市～河原田間で、踏切内で自動車が列車に衝突したため、四日市～亀山間（上下）で運転を見合わせています。 運転再開には、時間を要する見込みとのことです。（11日午前7時半の時点）