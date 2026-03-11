完璧なスイングができてもそれに見合った結果が出るとは限らない！ スイングはボールを運ぶ手段にすぎません これからスイング作りや練習の仕方について話を進めていきますが、その前に確認しておいてほしいことがあります。それはスイングとはボールを運ぶ手段にすぎないということです。 ボールを打つのにスイングは欠かせないものかもしれませんが、そこにゴルフの本質があるわけではありません。言うまで