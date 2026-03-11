北九州市門司区で10日夕方、アパートの1室を焼く火事がありました。焼けたアパートの1室から性別不明の1人の遺体が見つかっています。■白野寛太記者「火事のあった現場です。周辺では焦げくさい臭いが漂っています。」警察と消防によりますと、10日午後5時前、北九州市門司区下馬寄で、2階建て木造アパートの1階から火が出ました。■近くにいた人「どんどん煙の臭いが強くなってきたのですぐ（母親が消防に）電