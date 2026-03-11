【本日の見通し】ドル円はイラン情勢をにらみながらの展開が続く イラン情勢をにらみつつの展開が続く。ライト米エネルギー省長官が、米軍によるホルムズ海峡を通過するタンカーの護衛に自身のXアカウントで言及したことで、NY原油が一時76ドル台まで下落。ドル高も一服し、ドル円が157円40銭台を付ける動きを見せた。しかし、その後、長官が投稿を削除し、米軍も護衛を否定したことで反発。ドル円は158円